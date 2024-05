Air Baltic müüs sel aastal Euroopa kõrgeima tootlusega võlakirju

Üks parimaid juhte Ivo Suursoo: Eesti juhtide nõrkus on vähene unistamine

"Eesti juhtide tugevus on see, et oleme kahe jalaga maas. Nõrkus on see, et unistame vähe," usub OIXIO Grupi juhatuse esimees Ivo Suursoo.

