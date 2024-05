Coop Panga kasum langes kuuga viiendiku

Obskuurne majandus: Austraalia tiktokker jagab kodututele tühje maju

Ka moodsal ajal on Robin Hoode. USAs, Ühendkuningriikides, Austraalias ja teisteski riikides on tõsine eluasemekriis ning enim kannatavad just noored inimesed. Nii “kogub” üks Austraalia aktivist tühje kodusid ja jagab neid kodust ilma jäänud inimestele tasuta laiali.

Ka moodsal ajal on Robin Hoode. USAs, Ühendkuningriikides, Austraalias ja teisteski riikides on tõsine eluasemekriis ning enim kannatavad just noored inimesed. Nii “kogub” üks Austraalia aktivist tühje kodusid ja jagab neid kodust ilma jäänud inimestele tasuta laiali.