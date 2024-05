Georg Soros figureerib just kui kurja geeniusena peategelane paljudes vandenõuteoreetikute poolt väljamõeldud legendides. Näiteks olevat just tema vastutav Euroopa rändekriisi eest või et ta on justkui nukumeister, kes salaja kontrollib ülemaailmset majandust ja poliitikat. Foto: Luke MacGregor, Reuters / Scanpix