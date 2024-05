Warren Buffet ütles aktsionäride koosolekul, et ta ei müü, vaid ainult vähendab Apple’i osakaalu. Kuid investoritele on jäänud silma, et nii Warren Buffett kui ka “The Big Short’s” Michael Burry müüvad Apple’it ja ostavad kulda. Arutletakse, mis võivad olla sellise kannapöörde tagamaad. Foto: REUTERS / Scanpix