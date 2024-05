Warren Buffett panustab 175 miljardit dollarit vaid kahele aktsiale

Vanameister Warren Buffett. Foto: Reuters/Scanpix

Kuna iga kolme kuu tagant peab Berkshire Hathaway esitama SEC-ile aruande, mis avalikustab eelmise kvartali kauplemistegevuse, siis pilk esimese kvartali aruandele näitab, et ta omab 135,4 miljardi dollari väärtuses Apple'i aktsiaid ning 39,2 miljardi dollari väärtuses Bank of America väärtpabereid.

Need on Berkshire'i aktsiaportfelli kaks suurimat positsiooni ja hiljuti uuendatud hinnasihid analüütikutelt viitavad, et nende hinnad võivad järgmise 12 kuu jooksul tõusta vastavalt 34% ja 17%.