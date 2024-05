HKScan muutis nime

Rakvere lihakombinaadi sead müüs HKScan Maag Grupile möödunud suvel jõustunud tehinguga. Foto: Liis Treimann

Soome börsifirma HKScan, kunagine Rakvere lihakombinaadi omanik, on alates tänasest ametlikult uue nimega ja kaupleb esmaspäevast peale börsil uue tähisega.

Aprillikuisel aktsionäride koosolekul otsustasid HKScani aktsionärid nime muuta ja täna on see muutus äriregistris ära tehtud. Ettevõtte nimi on nüüd HKFoods Oyj.