Ökonomistid hoiatavad: märgid, mis viitavad aktsiaturu korrektsioonile

"Tuleb välja, et tootlused kipuvad olema alla keskmise (mitte negatiivsed), kui optimism on ajaloolise tootlusega võrreldes liialt suur," teatas Jeff DeGraaf. Foto: AP / Scanpix

Aktsiaturu hiljutine käitumine on hakanud tekitama muret majandusteadlaste ja turuanalüütikute seas. David Rosenberg, ökonomist ja analüütik, hoiatab, et S&P 500 indeks, mis on viimase aasta jooksul tõusnud 26%, on “korrektsiooniks valmis”.

Rosenbergi sõnul on aktsiaturg üle hinnatud, kuna ettevõtete kasumikasv on olnud vaid 6%, samas kui aktsiahinnad on tõusnud oluliselt rohkem, viies ettevaatava hinna-kasumi suhte 21kordseks võrreldes 18kordsega oktoobris. Ta toob välja, et aktsiaturu praegune seis on suuresti tingitud mitte kasumikasvust, vaid hinna-kasumi suhte laienemisest.