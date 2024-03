Ekspertide strateegiad pulliturul investeerimiseks: liigume eufoorilise tsükli suunas

Swedbanki finantsturgude vanemspetsialisti Meelis Maasiku sõnul veedab S&P 500 30% ajast uute tippude juures ja ostmine võib olla psühholoogiliselt raske. Foto: Liis Treimann

Pulliturg ametlikult käib ning see tähendab, et investorid peavad aktsiaid ostma börsilt aina kõrgema hinnaga, kuid ekspertidel on mitu strateegiat, kuidas pulliturul edukalt aktsiaid osta.

Tagantjärele saab öelda, et pulliturg sai alguse juba 2022. aasta oktoobris. Siis tegi USA 500 suurima börsiettevõtte aktsiad koondav indeks S&P 500 oma viimase põhja, mille järel hakkas uuesti kerkima.