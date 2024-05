USA SKP kasvumäär oodatust madalam: eksperdid hindavad, mida see tähendab turule

USA majandus kasvas esimeses kvartalis oodatust aeglasemalt, kuna tarbimiskulutuste languse tõttu tehti allapoole korrigeerimisi. Foto: ZUMAPRESS.com / Scanpix

USA majanduse andmed tulid oodatust nõrgemad, SKP kasvumäär jäi prognoositule alla ja võlakirjade tootlused ning dollar reageerisid langusega.

USA majandus kasvas 2024. aasta esimeses kvartalis aastapõhiselt 1,3%, mis on alla prognoositud hinnangu 1,6%. See on kõige tagasihoidlikum kasvutempo alates 2022. aasta teisest kvartalist. Aeglustumise peamiseks põhjuseks oli reaalse tarbimiskulutuse vähenemine, mis korrigeeriti 2,5 protsendilt 2 protsendile. Viimati mõõdeti USA SKP 2023. aasta neljandas kvartalis mil kasvuks registreeriti 3,4%.