Tuntud tehnoloogiaaktsiad, mis edestavad ka Microsofti hinnakasvu

Sel aastal ligi poole võrra kallinenud Microsoftist võivad rallis lähiajal mööduda kaks tehnoloogiaaktsiat. Foto: Reuters/Scanpix

Analüütik toob võrdlusesse kaks tehnoloogiaaktsiat, millele suhtarvuliste näitajate põhjal ennustatakse paremat tootlust kui Microsoftile.

Microsofti aktsia hind on viimase aasta jooksul tõusnud veerandi võrra. Ettevõte on sel ajal investoreid suutnud ligi meelitada peamiselt enda võimsa positsiooniga tehnoloogia vallas ja tehisintellekti arenduses toimunud arenguga. Nüüdseks on Microsofti turuväärtus üle 3 triljoni dollari, ületades ka Apple’i oma.