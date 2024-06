Apple’i tehisintellekti arendus kipub üha enam rongist maha jääma

Meemiaktsia Gamestop lööb väikeinvestorite hulgas kõrgeid laineid

Jaeinvestorite osakaal meemiaktsias Gamestop on alates mai keskpaigast järsult tõusnud ka Rootsis, ehkki analüütikud hoiatavad, et sellega võib kergesti kõrvetada saada – see on nagu kasiino.

