Tagasi 02.07.25, 14:22 Eestit võib varsti tabada sotsiaalmeedia spetsialistide üleküllus Tallinna Majanduskool on juba pea kümme aastat kutseharidusena koolitanud välja sotsiaalmeedia spetsialiste, kuid CV.ee ja CV Keskuse portaale sirvides tundub, et nende jaoks sobiv erialane töövalik jääb aina kiduramaks.

Sotsiaalmeedia spetsialistiks õpitakse nii otse keskkoolist tulnuna kui ka muu hariduse kõrvale.

Foto: Niklas Graeber / DPA / Scanpix

“See on sarnane nagu täna on DJsid – igaüks on järsku turundaja,” ütles äsja sotsiaalmeedia spetsialisti paberid saanud Thea-Liis Tavast. Ta lisas, et konkurents on meeletu ja kandideerijalt oodatakse nii pikka staaži kui ka suurepärast portfooliot.