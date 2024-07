Tagasi 09.07.24, 13:00 Urmas Sõõrumaa: tehisintellekti areng ei peaks meid hirmutama Urmas Sõõrumaa jagas investeerimisfestivalil oma mõtteid ja kogemusi sellest, kuidas saavutada edukust ning tasakaalu maailmas, mis pidevalt muutub.

Suurettevõtja, investor ja Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa.

Foto: Simo Sepp

"Võib-olla ma kunagi tahtsin maailma muuta. Nüüd üsna pikka aega ma tahan sobitada ennast siia maailma. Kõige mõttetum tegevus on püüda seda imelist maailma muuta." Sõõrumaa sõnul on kõige olulisem õigel ajal õiges kohas olla ja küsida õigeid küsimusi. "Nagu te teate, lihtsad sõnad ja lihtsad asjad on tegelikult kõige keerulisemad tihtipeale," rõhutas ta.

