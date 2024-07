Tagasi 08.07.24, 11:06 Börsikaupleja Alexander Elderi kolm põhimõtet kauplemisel edu saavutamiseks Investeerimisfestivalil avaldas börsikaupleja Alexander Elder oma kolm peamist põhimõtet, millel edukas kauplemine seisab.

Maailmakuulus börsikaupleja ja raamatute autor Alexander Elder peab kauplemise alustalaks riskide ja raha haldust, mille jaoks on tal oma valem.

Foto: Simo Sepp

Elderi sõnul ei ole kauplemiseks vaja haridust ning üldjuhul on haritud inimesel keerulisem raha teenida. Ta selgitas, et haritud inimene on harjunud otsima infot ja põhjendusi, kuigi turgudel on pidevalt kaos, millel pole selgitust. See tähendab, et kui mõnel päeval pole turul head tehingukohta, siis seda ei ole ning sellest tuleb aru saada.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun