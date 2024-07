Tagasi 09.07.24, 15:58 Eleving Group plaanib teha IPO Balti börsil Läti fintech-platvormi Eleving Groupi juht Modestas Sudnius ütles investeerimisfestivalil, et ettevõte plaanib selle aasta lõpus kapitali kaasata ning nad peavad IPOt Balti börsil üheks kõige realistlikumaks.

Eleving Groupi juht Modestas Sudnius esines investeerimisfestivalil.

Foto: Stella-Kaisa Kanemägi

Läti fintech-platvorm Eleving Group on tegutsenud 12 aastat, millest 8 aastat on olnud kasumlik. Platvormi juhi sõnul on nad peaaegu algusest peale suutnud hoida kasvutempot ja kahekordistada oma äri iga kolme aasta tagant.

