Tagasi PRO 06.07.24, 09:00 Eesti Panga president: intresside langetus ei tähenda, et aktsiaturud hakkavad rallima Ajalugu näitab, et intressimäärade langetus võib aktsiaturgudele oodatud tõusu asemel kaasa tuua hoopis languse, ütles Eesti Panga president Madis Müller InvesteerimisFestivali laval.

InvesteerimisFestivali teise päeva avas Eesti Panga president Madis Müller.

Foto: Simo Sepp

„Aktsiaturgudel arvatakse, et kui intressid langevad, siis see on hea, sest rahavoogusid diskonteeritakse nüüd väiksema diskontomääraga ja ettevõtted võiksid justkui rohkem väärt olla,“ rääkis ta. „Tegelikult nii 2000ndate alguses kui 2008-2009 aasta finantskriisi ajal langetati intresse seetõttu, et majanduses oli olukord kehv ja see mõjutas ka negatiivselt ka varade hindasid,“ vaatas ta ajalukku.

