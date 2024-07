Tagasi 09.07.24, 06:00 Krahh küpsemas? Börsianalüütikud hoiatavad, et kõik märgid kuulutavad kurja Swedbanki eksperdid Tarmo Tanilas ja Meelis Maasik hirmutasid investeerimisfestivalil väikeinvestoritel ihukarvad püsti. Hulk olulisi indikaatoreid kuulutab nimelt seda, et krahh koputab varsti uksele.

Väikeinvestorid kuulasid surmvaikselt Swedbanki finantsturgude vanemmaakleri Meelis Maasiku ja investeeringute strateegi Tarmo Tanilase esinemist kurjakuulutavatest märkidest majanduses ja börsil.

Foto: Mailis Vahenurm

Tanilas ja Maasik tõid algatuseks esile, et investorid ootasid tänavu USA keskpangalt 6-7 intressimäärade langetust aasta jooksul, kuid praegu üle 1-2 langetuse aastas ei paista. Et see vahe on niivõrd suur, võib seni rallinud turg pettuda.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun