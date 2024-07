Tagasi 09.07.24, 15:10 Riskispetsialistid: riskid tasuvad ennast alati ära Elus palju karjääri- ja finantsriske võtnud Martin Sokk ja Rainer Sternfeld rääkisid investeerimisfestivalil oma kogemuse põhjal targast riskide võtmisest.

Lightyeari asutaja Martin Sokk ja riskikapitalist Rainer Sternfeld.

Foto: Simo Sepp

Asjad, mida kardad teha, on just need, mida peab tegema, ütles Sternfeld. Ta on 250 miljoni euro suuruse riskikapitalifondi NordicNinja üks juhte, kooli kood/Jõhvi üks asutajatest ja podcast’i “Globaalsed eestlased” juht. Lisaks on ta müünud Californias ühe tehnoloogiaettevõtte maha.

