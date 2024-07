Tagasi 10.07.24, 13:55 Storenti investorid näevad kõrges tootluses punast lippu Kuna pangad peavad Storenti äritegevust liialt dünaamiliseks, on ettevõte sunnitud kapitali kaasama börsi vahendusel ja kallimalt, nentis ettevõte investeerimisfestivalil.

Storent Holdingsi finantsjuht Baiba

Foto: Stella-Kaisa Kanemägi

Vaatamata viimaste aastate headele tulemustele kaasab Läti seadmete rendiettevõte Storent kapitali 10–11%ga Balti börsi võlakirjaturult. Investorite jaoks on tegemist signaaliga, et ettevõttel on keeruline pankadest odavamat kapitali kaasata.

