Tagasi 15.05.25, 16:51 Norman Aas: ettevaatust, sanktsioonid! Ettevõtetel tuleb kirja panna piisavad hoolsusmeetmed, et mitte isegi kogemata sanktsioonidest kõrvalehiilimisele kaasa aidata, kirjutab advokaadibüroo Sorainen partner Norman Aas.

Vandeadvokaat Norman Aas.

Foto: Liis Treimann

Venemaa sõda Ukraina vastu ning sellega kaasnenud ulatuslikud sanktsioonid on oluliselt mõjutanud paljusid Eesti ettevõtteid. Kõik me loodame, et sanktsioonid kahjustavad agressori sõjamasinat, teisalt tekitavad need ka täiesti ausate ettevõtete jaoks sageli keerukaid küsimusi.