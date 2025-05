Tagasi 15.05.25, 14:48 Eestis puhkavad miljonärid otsivad võimalusi siia investeerida Eestit külastavad miljonärid ja miljardärid otsivad aktiivselt võimalusi, kuidas siinsesse piirkonda investeerida, rääkis luksusliku meelelahutuskeskuse Bombay Groupi üks juhtidest Dajana Tiitsaar.

Bombay Groupi COO Dajana Tiitsaar.

Foto: Andras Kralla

Tallinna vanalinnas peab Bombay Group maailma ühte eksklusiivsemat meelelahutus- ja majutuskohta. Selle sihtrühm on high networth individuals, keda on 1,5% vaid maailma populatsioonist ja kellel on üle miljoni dollari likviidseid varasid.