Tagasi 11.07.24, 15:00 Balti võlakirjaturult paistavad mullistumise märgid Balti riikide võlakirjaturul valitseb haruldane aktiivsus, mis hakkab ilmutama mullistumise märke, leiti investeerimisfestivali laval.

Balti võlakirjaturult paistavad mullistumise märgid

Foto: Andras Kralla

CBL Asset Managementi võlakirjaanalüütikute sõnul pakub turg siiski ka täna häid ostukohti. Ettevõtte võlakirjaanalüütiku Andris Koktsi sõnul on instrument muutunud atraktiivseks tänu intressimäärade tõusule. "Seega on see loomulik globaalne trend, mitte ainult piirkondlik omadus," tõi ta põhjuse, miks praegust aktiivsust kohalikul võlaturul ei tohiks tajuda kui midagi ebatavalist.

