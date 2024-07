Tagasi 11.07.24, 12:30 Kohalike investorite tehingud: USA tehnoloogia läks müüki ja Euroopa aktsiad asemele Kohalikud investorid on juunis enim kokku ostnud turgu vedavaid USA kiibisektori aktsiaid nii LHV pangas kui Swedbankis. Lisaks tehti aktiivselt tehinguid ka mitme Euroopa aktsiaga.

Apple’i aktsia kiire tõus pani investorid aktsiast kasumit võtma.

Foto: AFP/Scanpix

Kõige kuumem aktsia on jätkuvalt USA kiibitootja Nvidia, mille aktsia oli enim ostetud nimekirja tipus nii LHV kui ka Swedbanki klientide seas. Samas toimus osaliselt ka pööre ning mitu tuntud tehnoloogiagigandi aktsiat oli hoopis põlu all ja investorid võtsid juunis kasumit. Üllatavalt suur hulk on enimostetute nimekirjas Euroopa ettevõtteid.

