Tagasi 17.07.24, 06:00 Autodesse investeerimine: pidev hooldamine, aga tõeline eripära portfellis Kuigi välja võib tuua kahte äärmust, sobib autodesse investeerimine eelkõige neile, kellel on juba kaetud kõik muud varaklassid ja kes omavad piisavalt likviidsust, leiti investeerimisfestivalil toimunud arutelus.

Vasakult autoajakirjanik ja autodesse investeerimise entusiast Tõnu Korrol, endise nimega Silberauto juhatuse liige Margus Juhkam ning investeerimisstrateeg ja autoentusiast Peeter Koppel.

Foto: Stella-Kaisa Kanemägi

Autodesse raha panemisel on olnud alatasa üleval küsimus, kas tegemist on siiski vaid tarbeesemega või on seda võimalik käsitleda ikkagi täiesti tulusa investeeringuna.

