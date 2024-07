Tagasi 23.07.24, 15:49 Märten Kress kriisikuulutajaid ei usu: pulliturg jätkub Viimastel päevadel on sagenenud erinevate finantsjuhtide sõnavõtud, mis hoiatavad võimalikest majandusprobleemidest, tegelikkuses on aga aktsiaturgudel kõik korras, usub investor Märten Kress.

Märten Kress panustab analüüsi kohaselt turu heale seisule. Foto: Äripäev

“Kuigi kriisikuulutajate arv on suurenenud, siis aktsiaturud näitavad jätkuvalt seda, et kapoti all on kõik korras,” kirjutab Kress.

