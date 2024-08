Tagasi 30.07.24, 15:34 Kiratsev kiibiaktsia, millele ennustatakse suuremat lendu kui Nvidiale Kuigi Inteli aasta on olnud kõike muud kui kerge, usuvad analüütikud, et aktsia suudab tulevikus Nvidiale väärilist alternatiivi pakkuda – tänaseid hinnatasemeid vaadates oleks tõusuruum isegi suurem.

Inteli aktsias nähakse tänaste hinnatasemete juures sama suurt tõusupotentsiaali kui Nvidial. Foto: AFP/Scanpix

Inteli aktsia on selle aasta jooksul langenud rohkem kui 35%. Siiski on ettevõttel tugev tooteportfell, mis aitab tal konkurentsis püsida, usuvad Seeking Alpha eksperdid. Nad usuvad, et vajadus Inteli kiipide järgi ei rauge, kuna tehisintellektiga seonduv on senini kasvav valdkond.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun