Tagasi 04.08.24, 07:30 Faktorinvesteerimine paljastab sektorid, mis on alles tõusu alguses Turud koosnevad kümnetest varaklassidest ja miljonitest üksikutest väärtpaberitest, mistõttu on investorid tihti oma otsuste tegemisel keerukate valikute ees. Kui eesmärgiks on saada mõõdukas hajutatus, defineeritud riskihaldus ning turgu ületav tootlus, siis üks võimalus on kasutada faktorinvesteerimist.

Investor ja börsikaupleja Aivar Uutar teeb aktsiate valikul tehnilist andmetöötlust erinevate kriteeriumide ehk faktorite alusel. Millega börsiettevõte tegeleb, pole üldse oluline. Foto: Erakogu

Investor ja kaupleja Aivar Uutar on börsil toimetanud juba ajast, mil aktsiaid sai osta veel Eesti kroonide eest. „Oma päris esimest tehingut aktsiatega ma kahjuks enam ei mäleta. Aktsiavihjeid sain televiisorist Tiina Joosu vahendusel ning tehinguid tegin toonases Hansapangas. Portfellis oli kindlasti kohaliku turu kraami, aga oli ka midagi USA turult ning kuidagi sattus selline aeg, et kõik kerkis nagu pärmi peal - mõelda polnud vajagi,“ kirjeldas investor oma börsiteekonna algust.

Ühel hetkel otsustas ta aga hoopis enamuse oma positsioonidest maha müüa, raha hoopis kinnisvarasse suunata ja palju aastaid börsil mitte tegutseda. Vahetult enne koroonapandeemiat tuli huvi aktsiatesse investeerimise vastu tagasi ja nüüdseks on Uutaril portfell, kus enamik aktsiainvesteeringuid on seotud USA börsiga. Ta nendib, et kodubörsil on vaid väike osa tema investeeringutest ning närvikõdi ja ärkveloleku stimuleerimiseks on tal konto ka Krakeni platvormil, et krüpto liikumistega kursis olla. Lisaks on tal ka mõned investeeringud start-up’idesse.

Sel aastal avastas Uutar faktoritepõhise investeerimise.

