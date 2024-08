Tagasi 07.08.24, 17:00 Benjamin Graham – mees, kelle nõu vajavad investorid eelkõige börsipaanika ajal Väärtusinvesteerimise “isa” Benjamin Grahami investeerimispõhimõtteid võiks teada iga investor, kes soovib börsil arukaid otsuseid teha ja oma raha turu keskmisest tõhusamalt kasvatada. Eriti kehtib see praegusel turbulentsel ajal, mil aktsiad teevad ootamatuid jõnkse nii üles kui ka alla.

Väärtusinvesteerimise isa Benjamin Grahami investeerimispõhimõtted on eriti vajalikud ja kasulikud olukorras, kus investorite hulgas valitseb hirm. Foto: Bern Schwartz

Graham on mees, kes rajas oma töökuse ja nutikusega tee vaesusest finantsmaailma tippu. Graham on olnud õpetaja ja mentor paljudele edukatele investoritele, nende hulgas Warren Buffetile. Ta koges omal nahal finantsmaailma valusaid õppetunde, kaotas raha ja pidi enne edu saavutamist börsil palju vaeva nägema.

