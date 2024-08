Tagasi 10.08.24, 06:00 Investorid avavad kriisiplaani korrektsiooni kordumise puhuks Esmaspäevane langus turgudel oli korraliku paanika tunnustega. Eriti ilmne oli see tehnoloogiasektoris, kus Nasdaqi liitindeks kukkus ühel hetkel 6%. Kohalikud kogenud investorid jätkavad siiski oma strateegiate ja investeerimispõhimõtete järgimist vaatamata suurenenud ebakindlusele.

Praeguses olukorras on investorite arvates peamine mitte sattuda paanikasse ja mitte teha järske liigutusi. Foto: erakogu

Mis oli turgude languse põhjus ja kas peaksime ootama edasist langust, selles on investorid eriarvamusel. Investor Jekaterina Tindi sõnul näitavad Buffett Indicator ja Sahm Rule Recession Indicator, et mõningane edasine langus on võimalik, kuid kõik sõltub ettevõtete tulemustest. "Ma pean alati meeles, et paanikaperioodidel on võimalik 50protsendiline langus. Seni pole seda juhtunud, kuid see pole kunagi välistatud," märkis ta.

