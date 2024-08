Tagasi 08.08.24, 16:00 Koppel: nädalat alustanud tururaputus ei ole kaugeltki läbi Nädalat alustanud tururaputus Jaapanis ei ole kaugeltki läbi, ütles “Äripäeva arvamusliidri” uue hooaja avasaates Redgate Wealthi investeerimissuuna juht Peeter Koppel.

Natuke liiga palju asju on korraga ventilaatorisse lennanud, leiab Peeter Koppel. Foto: Liis Treimann

„Vanasti, kui ma rohkem uudistekanaleid vaatasin, siis seal oli ikka suur punane kiri: developing story (arenev lugu – toim),“ rääkis Peeter Koppel nädala alguse börsikrahhist Jaapanis ja selle järellainetustest teistel Lääne turgudel. Mitte miski pole veel läbi, sest see, mis varem toimis, näitas üleöö, et vanaviisi asjad enam ei jätku.

Olgu selleks Jaapani jeeni kurss ja sealse keskpanga intressipoliitika, võõra valuutaga spekuleerinud rahvusvahelised investorid, kel tekkis nüüd likviidsuspaanika, või ka suured geopoliitilised mured nagu Iraani oodatud kättemaks Iisraelile – natuke liiga palju asju on korraga ventilaatorisse lennanud.

„Kui on nii palju faktoreid, mis potentsiaalselt võivad pilti rikkuda, siis peab olema väga palju õnne meil kõigil, et need faktorid ei tekitaks mingit jama.“

Koppeli sõnul on parim asi, mida praegu jälgida, keskpankade retoorika. Juhul kui tulevad intressilangetused ja majandus ei vaju surutisse, püsivad ka aktsiaturud. “See on ajalooline kogemus.”

Tõsi on aga seegi, et jeenist lähtuv segadus ei olnud mõni must luik. Juba aasta tagasi kirjutas “Globaalne briifing” , et Jaapani keskpanga kursimuutusel võivad olla sügavad tagajärjed. Sellest tarkusest on aga üksnes veidi abi.

“Tahad teada, mida täpselt vaadata, millal täpselt juhtub. Selles see jama ongi: keegi ei tea.”

“Äripäeva arvamusliider” naaseb juba sel reedel suvepuhkuselt. Lisaks intervjuule Peeter Koppeliga vestleb saatejuht Indrek Lepik otse Arvamusfestivalilt Ragn-Sells Estonia juhi ja tööandjate keskliidu volikogu esinaise Kai Realo ning kaitsetööstuse liidu nõukogu esimehe Taavi Veskimägiga.

Kuula uut hooaeg kell 17 Äripäeva raadios või hiljem järelkuulamisest, samuti Spotify ’st ja teistest taskuhäälingu keskkondadest.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun