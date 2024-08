Tagasi 08.08.24, 11:37 Toomase konverentsil soovitatud aktsia näitab nüüd eriti head minekut Investor Toomase konverentsil andis Jaak Roosaare vihje investeerida Saksa kaitsetööstusesse Rheinmetalli. Aktsiat muudab jätkuvalt paremaks tugev teise kvartali tulemus ning rekordiline käibelubadus tulevikuks.

Rheinmetall ootab kümne miljardi euro suurust käivet. Foto: Thomas Banneyer

Aktsia on alates aasta algusest ehk Toomase konverentsist kerkinud pea kolmveerandi jagu. Värskete tulemuste ja prognooside valguses on Rheinmetalli aktsia hind turul jõudmas 500 euroni ning on tänasega tõusnud 1,17%.

