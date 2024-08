Tagasi 08.08.24, 18:17 Värske töötururaport pakub USA turgudele lootust Esmaste töötuskindlustuse hüvitise taotluste arv vähenes USAs eelmisel nädalal oodatust rohkem, pakkudes mõningast leevendust turgudele, kus levib mure USA tööturu ja majanduse edasise halvenemise pärast.

Töötuse määr USAs on tõusnud kolme aasta kõrgeimale tasemele. Foto: Nam Y. Huh

Tööministeeriumi värsked andmed näitasid, et 3. augustil lõppenud nädalal esitati 233 000 esmast töötu abiraha taotlust, mis on märkimisväärselt vähem eelmisel nädalal esitatud 250 000 taotlusest. Ning omakorda on taotlusi 7000 võrra vähem, kui olid oodanud majandusteadlased. See on hea tulemus pärast 27. juulil lõppenud nädalat, mil töötutele mõeldud abitaotlused saavutasid kõrgeima taseme alates mullu augustist, kirjutab Yahoo Finance.

