Tagasi 21.08.24, 17:35 Puust ja punaselt: makroindikaatorid ennustavad megakriisi Intressikõvera pöördumine ning baasintresside tõusutsükli lõpp on ajalooliselt olnud kurjakuulutav nii USA majanduse kui ka aktsiaturgude jaoks. Mõned mudelid viitavad isegi enam kui 75protsendilisele langusele USA aktsiaturgudel.

Analüütik Mait Kraun soovitab USA börsiaktsiate investoritel hoida silm peal üliolulistel indikaatoritel, mis kuulutavad kukkumist. Foto: Andres Haabu

Järgnevas analüüsis vaatame lähemalt, mis on intressikõver ja kuidas see on koos baasintresside tsükli ja tööturu numbritega edukalt majanduskriise ette ennustanud, et kõik, kes teevad investeerimisotsuseid, saaksid varakult reageerida oluliste indikaatorite näitudele.

