Tagasi 30.08.24, 21:51 Läti toob Air Balticu Balti tänavuse suurima IPOga börsile Läti valitsus otsustas riikliku lennufirma Air Balticu veel tänavu börsil noteerida; see tooks endaga kaasa Balti börside tänavuse suurima IPO.

Air Balticu lennuk Tallinna lennujaamas. Foto: Andras Kralla / Äripaev

Läti valitsus otsustas täna kinnisel istungil, et IPO plaan läheb käima paralleelselt läbirääkimistega strateegilise investori leidmiseks, rääkis transpordiminister Kaspars Briškens pärast istungit meediale. Strateegilise investori nimi on seni jäänud saladuseks, vahendas Läti rahvusliku ringhääling LSM, samuti ka see, kui palju lennufirmast talle müüakse.

