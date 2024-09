Tagasi 18.09.24, 10:57 DelfinGroupi võlakirjad märgiti 1,5 korda üle 16. septembril lõppes DelfinGroupi 10% võlakirjade märkimine, mille tulemused näitavad 1,5 kordset ülemärkimist ja nõudlus ulatub 22,3 miljoni euroni.

DelfinGroupi 10% võlakirjad märgiti 1,5 kordselt üle. Foto: DelfinGroup

Läti kiirlaenuettevõte DelfinGroup teatas, et on edukalt kaasanud avaliku võlakirjade pakkumisega 2700 jae- ja institutsionaalset investorit, mis on ületab oluliselt algselt planeeritud 15 miljonit. Võlakirjade nõudlus ulatub 22,3 miljoni euroni, ületades esialgset pakkumist 1,5 korda.

