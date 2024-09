Tagasi 13.09.24, 16:29 Võlakirjad peibutavad, aga jään siiski miinuse pööret ootama Läti fintech-ettevõte DelfinGroup alustas pea kaks nädalat tagasi võlakirjaemissiooniga. Kuna olen juba ettevõtte aktsionär, pani see mind mõtlema, ehk peaks ka võlakirjade märkimise lainega kaasa purjetama.

DelfinGroup alustas pea kaks nädalat tagasi võlakirjaemissiooniga. Foto: DelfinGroup

Ehk alustame sellest, mis teeb võlakirjapakkumise investori jaoks atraktiivseks – või siis riskantseks. Võlakirju hinnatakse tavaliselt kolme peamise näitaja alusel: intressimäär, tähtaeg ja emitendi krediidivõimelisus. DelfinGroup pakub Balti investoritele võimalust osta 150 000 võlakirja, millest igaühe hind on 100 eurot. Intressimäär on 10% ning tähtaeg on neli aastat.

