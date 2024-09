Tagasi 18.09.24, 16:14 Gates suurendas osalust Buffetti lemmikaktsias Bill Gates ostis selle aasta teises kvartalis 7,32 miljonit Warren Buffetti lemmikaktsiat.

Berkshire Hathaway paistab pürgivat multimiljardäride lemmikaktsiaks. Foto: Reuters/Scanpix

Bill Gatesil ja Warren Buffetil on vaatamata vanusevahele palju ühist – mõlemad on multimiljardärid ja investorid. Kuid nüüd on kahel mehel ka ühtivusi porfellis.

