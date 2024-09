Tagasi 12.09.24, 15:22 Vanameister varub raha, äkki peaksin minagi? Investeerimise suurmeistri Warren Buffetti juhitud Berkshire Hathaway on suuri aktsiapositsioone müües tekitanud omale pretsedenditult suure rahakuhja, mis paneb mõtlema, et äkki peaksin sellest eeskuju võtma.

Warren Buffett. Foto: AP/Scanpix

Viimase väärtpaberi- ja börsikomisjonile SEC üle antud vormi 13-k kohaselt on Berkshire’i peamised börsil noteeritud panused Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola, Chevron ja Occidental Petroleum. Need kuus aktsiat on kokku 82% Berkshire noteeritud aktsiate portfellist, kus on kokku üle 50 eri positsiooni USAst ja Jaapanist.

