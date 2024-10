Tagasi 21.10.24, 14:11 Tuumaenergia aktsiad teevad uusi rekordeid: see võib olla pöördepunkt Tuumaenergiaaktsiad lendasid eelmisel nädalal uutesse kõrgustesse pärast seda, kui kaks tehnoloogiahiidu sõlmisid elektriostulepingud tuumaenergiatootjatega.

Elektritootmisettevõtte AES tegevjuht Andres Gluski usub, et usk tuumaenergiasse on üle paisutatud. Foto: Reuters/Scanpix

Google ja Amazon sõlmisid lepingud insenerifirmadega X-Energy ja Kairos Power, kes arendavad väikeseid moodulreaktoreid, kirjutab Financial Times. Need kaks ettevõtet ise börsil ei ole, kuid näiteks konkurendi Nuscale Poweri aktsia on tõusnud 37 protsenti. Samal ajal on teise konkurendi Oklo Inc. aktsia on tõusnud 99 protsenti.

