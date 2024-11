Tagasi 01.11.24, 10:00 Arco Vara plaanib võlakirju emiteerida Kinnisvaraarendusega tegelev Arco Vara plaanib detsembri alguses emiteerida võlakirju maksumaalselt 4 miljoni euro ulatuses, mille lunastamistähtaeg oleks mitte hiljem kui kahe aasta pärast.

Võlakirjade märkimise eesõigus on kiirematel küsijatel ehk first come, first served . Foto: Andras Kralla

Arco Vara teatas börsiteates, et plaanib maksimaalselt emiteerida kuni 400 võlakirja, mille nimiväärtus on 10 000 eurot. Planeeritud intressimäär on 10% aastas ning intressi makstakse kvartaalselt.

