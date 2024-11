Tagasi 03.11.24, 17:09 Halb maik saadab pensionifonde senini. Kas põhjusega? Omal ajal jätsid pensionifondid objektiivsetel ja mitte nii objektiivsetel põhjustel tulevastele pensionäridele halva järelmaitse, mis paljudel ikka veel alles on, kuigi enam kui kahekümne aastaga on palju muutunud, arutleb börsitoimetaja Dmitri Fefilov.

Pensionisammaste loomisel tehtud vead tõid paljudele kogujatele ebameeldivad kogemuse. Foto: Andras Kralla

Pensionifondid, mis on Eesti pensionisüsteemi põhikomponent, on üle kahekümne aasta vanad. Selle aja jooksul on toimunud muutusi, nii positiivseid kui ka mitte nii positiivseid. Kokkuvõttes võib aga öelda, et rohkem on tehtud head. Kuid see ei tulnud ilma halbade otsusteta.

