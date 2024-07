Lõppenud poolaasta andmed kinnitavad taas, et kaheksa aastat turul olnud pensioniindeksifondid on korraldanud revolutsiooni, mis peaks julgustama iga pensionikogujat sissemaksetest loobumise asemel hoopis neid suurendama. Oma saatus vanaduses on nüüd päriselt võimalik enda kätte võtta, kirjutab Äripäev juhtkirjas.