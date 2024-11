Tagasi 08.11.24, 10:00 Pank nöörib iseseisvaid investoreid: PIKile aktsiate ostul läheb kümnendik kaotsi Pensioni investeerimiskonto kaudu iseseisvalt oma tuleviku kindlustajate investeerimistootlus ei ole kiita. Põhjuseid võib leida mitu ning oma osa mängivad selles kindlasti ka pankade kõrged teenustasud.

Vasakult esimesed reas Kaire Peik, Kaisa Gabral, Indrek Vilms, Elisabet Visnapuu. Tagumises reas Tõnu Lillelaid ja Märten Kress. Foto: Andras Kralla / Swedbank / SEB /kollaaž Äripäev

Investor Indrek Vilms kasutab PIKi alates sellest ajast, kui pensionireformiga selleks võimalus loodi. Tänaseks on tema PIKile nende veidi enam kui kolme aasta jooksul laekunud kokku 41 327 eurot ning teenustasudeks on sellest summast kulunud juba 3617 eurot, mis on võtnud pensioniks kogutud summast 8,8%. Portfelli tõus on küll tehtud kulud ära katnud, kuid siiski on tegemist märkimisväärse summaga tema tuleviku pensionist.