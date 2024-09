Huvitav portfellistrateegia sillutab teed jõukusele pensionipõlves

Kui investeerimise eesmärk on kindlustada endale pensionipõlveks finantsiliselt turvaline elu, võib pensionile mineku eel pakkuda üleminek aktsiatest võlakirjadesse head kaitset turu äkiliste liikumiste vastu. Ajaloolised andmed näitavad, kas ja mis ajahetkel on mõistlik see liigutus ära teha.

On teada, et ajalooliselt pakuvad aktsiad pikaajalises perspektiivis kõrgemat aasta keskmist tootlust võrreldes lühi- ja pikaajaliste võlakirjadega. Samas on investeerimine aktsiatesse lühikeseks ajaks seotud küllaltki kõrge kahjumi saamise riskiga , seda eriti juhul, kui investor soovib teenida investeeringu pealt reaalset positiivset tootlust. See viimati mainitud nüanss on eriti aktuaalne olukorras, kus investeeritakse perioodiliselt (iga kuu, kvartal või aasta) ning investeerimishorisont on eelnevalt paika pandud: näiteks investor soovib pensionile minnes müüa oma pensionifondi kõik osakud selleks, et kasutada raha tarbimiseks ning ta ei soovi olla enam avatud finantsinstrumentide hinnakõikumisega seotud riskile.