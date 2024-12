Nädal tagasi alanud IPO peategelase tegevusvaldkond võib esmapilgul näida veidi kitsas, kuid lähemal vaatlusel avaneb sootuks rikkalikum pilt. Lisaks on ettevõttel ambitsioonikas plaan laieneda üle Baltikumi. See pani mind laualt kohvipuru kokku pühkima, et saaks asja lähemalt uurida.