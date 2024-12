Tagasi 11.12.24, 17:42 Soome kraanafirma müüs investorite rõõmuks osa ärist Soome tõsteseadmete tootja Cargoteci õnnestunud tütarfirma müük pani ettevõtte aktsia Helsingi börsil tõusma.

MacGregori dokkimissüsteem Jaapanis. Foto: Cargotec

Cargotec teatas täna, et on sõlminud kokkuleppe MacGregori müügiks. MacGregor on ettevõtte tütarfirma, mis toodab trümmiluuke, dokkimisseadmeid, kaubakäitluskraanasid, vintse ning muud sadama- ja laevaseadmeid.