Tagasi 17.12.24, 21:30 Jaapani autotootjad plaanivad suurt liitumist Kaks Jaapani autotootjat, Nissan ja Honda plaanivad liitumist ning võivad kolmandaks kampa võtta Mitsubishi.

Nissani peakorter. Foto: Toru Hanai/Nissan

Autotootjad on alla kirjutamas memorandumit arutamaks aktsionäride osalust uues ühises haldusettevõttes, kirjutas Bloomberg viitega Jaapani agentuurile Nikkei. See liitumine looks Jaapanisse teise Toyotaga võrreldava autohiiglase.