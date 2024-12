PRO Suur lugu 10.11.23, 06:00

1900 juhti ennustavad oma sektori käekäiku

Äripäeva Infopank küsis pea kahelt tuhandelt ettevõtlussektori juhilt nende eeloleva poolaasta äriplaane. Prognoosist selgub, et müügitulu on surve all ja kasumlikkus ohus, kuid palkade tõstmisest pääsu pole.