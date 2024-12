Tagasi 22.12.24, 14:00 Turumanipulatsioon toob investori portfellile korvamatuid kaotusi Investor, kes börsil tegutseb võib oma teadmatusest sattuda ebaõiglaselt ebasoodsa tehingu ohvriks, mida põhjustab kas turutõrge või kurikaela poolt algatatud turumanipulatsioon. Kuidas lõkse ära tunda ja vältida, selgitavad Tallinna börs ja Finantsinspektsioon.

Nasdaq Tallinna börsi järelevalvejuht Sten Alexander Tolgu Foto: Liis Treimann

Kuna teema on väga lai ning keeruline, keskendume antud loos vaid Balti turule. Paljusid soovitusi saab muidugi laiendada teistele maailma börsidele, kuid regulatsioonid ja tavad võivad väga palju erineda ning nüansse on mustmiljon. Nasdaq Tallinna börsi järelevalvejuht Sten Alexander Tolgu toob välja, et turumanipulatsioon tekib lühidalt öeldes siis, kui kuritegelike kavatsustega turuosaline tekitab börsil näilise ostuhuvi, millega püüab panna teisi turuosalisi tegema tehinguid, mida nood muidu ei teeks.