Tagasi 23.12.24, 12:26 Aktsiad, mis võivad uuel aastal lennata uutesse kõrgustesse Pühade ajal on nõudlus puhkusereisidele kasvanud ja see annab ka börsil tunda. Investorite õnneks ei tõota tõus piirduda vaid selle aastaga.

Michael Linenberg Deutsche Bankist usub, et panustada tuleb sektorit juhtivatele ettevõttetele nagu United Airlines või American Airlines. Foto: AFP/Scanpix

Mitmed lennufirmad, sealhulgas Southwest Airlines, American Airlines, JetBlue Airways ja Alaska Air, on pärast suurt tänupühadeaegset reisimist ja detsembrit oma neljanda kvartali prognoose tõstnud. See on omakorda kergitanud aktsiate hindu.